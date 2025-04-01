İzmit’te Bıçaklı Saldırganlar Kaçtı

OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde, bir rezidansın önünde “namus davası” diyerek bıçaklı saldırıya uğrayan iki kişi yaralandı. Saldırı, Kurtuluş Bulvarı üzerinde gerçekleşti. İddialara göre, bir grup, V.Ö. ile N.Ö.’ye bıçakla saldırıda bulundu.

SALDIRGANLARIN KAÇIŞI

Yaralanan N.B. bacağından, V.Ö. ise karın bölgesinden yaralandı. Saldırganlar olay yerinden hızla kaçtı. Olayı duyan sağlık ve polis ekipleri, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne gelen ihbar sonrası kısa sürede olay yerine intikal etti.

YARALILARIN DURUMU

Yaralılara burada ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlatarak soruşturma sürecini başlattı.