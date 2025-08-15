İzmit’te Çöpler Sağlığı Tehdit Ediyor

SORUNLU ATIK YIĞINLARI HALK SAĞLIĞINI TEHDİT EDİYOR

Kocaeli’nin İzmit ilçesindeki Serdar Mahallesi Topdemir Sokak’ta, bir haftadır toplanmayan atıklar halk sağlığını ciddi şekilde tehdit ediyor. Poşetlerden, plastik bidonlar, gıda artıkları, giysilere, kırık sandalyelere ve karton kutulara kadar birçok atık birikmiş durumda ve sıcak havanın etkisiyle kötü bir koku yayıyor. Çöp yığınlarının ortasında koşuşturan çocuklar, tehlikenin boyutunu gözler önüne seriyor.

MAHALLE SAKİNLERİNDEN ŞİKAYETLER

Mahalle sakini Sefade Tozar, evinin önündeki çöpler nedeniyle ciddi zorluklar yaşadıklarını dile getirerek, “Böyle bir rezillik olamaz. Ne çayımızı içebiliyoruz, ne yemeğimizi yiyebiliyoruz. Bu rezilliğe değer mi? Bak bu rezilliğe bak, bu pisliğe bak. Benim kocam hasta. Bu çekilir mi yani? Bütün her şeyi buraya atıyorlar” şeklinde konuştu. Tozar, çöp dökenlere para cezası uygulanmasını talep etti ve “Buraya çöp atanlara ceza kesilmesini istiyorum. Eğer böyle olursa bir daha kimse buraya çöp atamaz” dedi.

ÇOCUKLARIN SAĞLIĞI TEHLİKE ALTINDA

Tozar, durumun sadece kendileri için değil, tüm mahalle sakinleri için zorlayıcı olduğunu belirterek, “7’den 70’e herkes mağdur. Çocuklarımıza da yazık. Sokakta oynuyorlar, evlere giriyorlar. Yıkasan ne olur, 5 dakika sonra yine dışarıya çıkıp oyun oynuyorlar. Çocuklar mikrop kapmıyor mu?” diye ifade etti.

BELEDİYEYE TEPKİLER

Yaşlı bir mahalle sakini ise belediye başkanına seslenerek, “Ben burada yemek yiyorum ya, şuraya bak. Bir belediye başkanı olarak, sen bunları göz ardı edersen, yarın öbür gün sen seçime katılacaksın. Nasıl kazanacaksın?” dedi. Diğer bir mahalle sakini de “Hizmet veremeyeceklerse oturmasınlar başta. Hangi parti olursa olsun, hizmet vermeyecekse bizim başımıza gelmesin” diyerek belediye hizmetlerini eleştirdi.