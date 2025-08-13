İzmit’te Drift Yapan Sürücüye Ceza

DRİFT ATARKEN YAKALANDI

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde, drift yaparken yakalanan ehliyetsiz bir sürücü, toplamda 83 bin 746 TL para cezası aldı. Yahyakaptan Mahallesi İshak Paşa Caddesi üzerinde 41 AZL 063 plakalı aracıyla drift atan sürücü, polis ekiplerince durduruldu.

EHLIYETSIZ OLDUĞU BELİRLENDİ

Yapılan incelemeler sonucunda, sürücünün ehliyetsiz olduğu tespit edildi. Buna bağlı olarak sürücüye toplam 83 bin 746 TL idari para cezası kesildi. Araç, çekici yardımı ile otoparka götürüldü ve ruhsat sahibine teslim edildi.