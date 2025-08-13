Haberler

İzmit’te Drift Yapan Sürücüye Ceza

DRİFT ATARKEN YAKALANDI

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde, drift yaparken yakalanan ehliyetsiz bir sürücü, toplamda 83 bin 746 TL para cezası aldı. Yahyakaptan Mahallesi İshak Paşa Caddesi üzerinde 41 AZL 063 plakalı aracıyla drift atan sürücü, polis ekiplerince durduruldu.

EHLIYETSIZ OLDUĞU BELİRLENDİ

Yapılan incelemeler sonucunda, sürücünün ehliyetsiz olduğu tespit edildi. Buna bağlı olarak sürücüye toplam 83 bin 746 TL idari para cezası kesildi. Araç, çekici yardımı ile otoparka götürüldü ve ruhsat sahibine teslim edildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Aston Villa, Marco Asensio’yu almak istiyor

Aston Villa, Fenerbahçe'nin ilgilendiği Marco Asensio ile 3 yıllık sözleşme için anlaşmaya vardı. Asensio, geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak bu ekibin formasını giymişti.
Haberler

Adıyaman Spor Tesisleri Gelişecek

Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü, Gölbaşı'ndaki spor tesislerini gezerek, gençlerin yaz döneminde spor yapmalarını teşvik etti ve yatırımların önemine dikkat çekti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.