İzmit’te Drift Yapan Sürücüye Cezai İşlem

İZMİT’TE DRİFT YAPAN SÜRÜCÜYE CEZA

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde tramvay yolu üzerindeki drift yapan sürücüye 55 bin 659 TL para cezası uygulandı. Sürücünün ehliyetine de 60 gün süreyle el konuldu. Yahya Kaptan Mahallesi’ndeki Sarı Mimoza Caddesi ile Salkım Söğüt Caddesi kavşağında, bir araçla drift yapıldığına dair görüntüler dün sosyal medyada yayımlandı.

CEZAİ İŞLEM BAŞLATILDI

Görüntülerin ardından Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucunda otomobilin tespiti sağlanırken, sürücüsünün M.Ş. olduğu belirlendi. Karayolları Trafik Kanunu kapsamında M.Ş.’ye 55 bin 659 TL para cezası kesildi ve sürücü belgesine 60 gün süreyle el konulması işlemi gerçekleştirildi.

Sinop’ta İki Araç Çarpıştı, Yaralılar Var

Gerze'de Samsun Caddesi'nde iki otomobilin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye sevk edildi.
Bolu Emniyet Müdürü Değişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karar ile Bolu İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman merkeze alınırken, Ağrı İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar yeni müdür olarak atandı.

