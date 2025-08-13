Haberler

İzmit’te Drift Yapan Sürücüye Cezası

KAMYONET DRİFTİYLE CEZA ALDI

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde drift gerçekleştiren ve sürücü belgesi bulunmayan şahıs toplamda 83 bin 746 lira tutarında idari para cezasına çarptırıldı. Alınan bilgilere göre, polis ekipleri Yahya Kaptan Mahallesi’nde İshak Paşa Caddesi üzerinde trafik denetimi yapıyordu.

POLİS EKİPLERİ DÜZENLİ DENETİM YAPIYOR

Denetimler sırasında bir otomobilin drift yaptığı görülünce ekipler aracı durdurdu. Yapılan kontrollerde, sürücünün aynı zamanda ehliyetsiz olduğu tespit edildi. Sürücüye toplam 83 bin 746 TL tutarında idari para cezası uygulandı. Çekici yardımıyla bulunduğu yerden alınan otomobil ise sahibine teslim edildi.

