İzmit’te Durdurulan Tırda 27 Bin Sigara

KAÇAK SİGARA OPERASYONU

TEM otoyolu üzerinde, İzmit geçişinde durdurulan bir tırın dorsesinde gerçekleştirilen arama sonucunda, balyaların arasına gizlenmiş 27 bin 770 paket kaçak sigara ele geçirildi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele amacıyla yaptıkları çalışmalarda, “47 ACT 312” plakalı tırı TEM otoyolu İstanbul istikametinde durdurdu.

DURUMU ARAŞTIRILAN TIRDA GİZLENEN MALZEME

Sürücüsü gözaltına alınan ekipler, dorsede detaylı bir arama gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde, saman balyalarının arasına gizlenmiş kolilerde toplamda 27 bin 770 paket gümrük kaçağı sigara bulundu. Olayla ilgili olarak, bir şüpheli şahıs hakkında 5607 sayılı kanuna muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.