İzmit’te Emekli Yarbay Hayatını Kaybetti

KAZA ANINDA OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan 72 yaşındaki emekli yarbay hayatını kaybetti. Kaza, dün saat 13.30 sıralarında Yahya Kaptan Mahallesi’nde gerçekleşti. Sürücüsü henüz belirlenemeyen bir otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan emekli yarbay Çetin Ertaş’a çarptı. Olayın hemen ardından çevredekiler durumu bildirerek sağlık ve polis ekiplerini çağırdı.

HASTANEDE YAŞAMINI KAYBETTİ

Kazada ağır yaralanan Ertaş, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahaleden sonra Kocaeli Şehir Hastanesi’ne götürüldü. Ancak, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Ertaş’ın yaşamını yitirdiği öğrenildi.

CENAZE TÖRENİ HAZIRLIKLARI TAMAMLANDI

Ertaş’ın cenazesi, Yahya Kaptan Merkez Camisi’nde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazının ardından Kent Mezarlığı’na defnedileceği bilgisi verildi. Bu üzücü olay, bölgede büyük bir üzüntü yarattı.

Hatay Valisi Masatlı, İnceleme Yaptı

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, depremlerin ardından inşaatına başlanan Antakya İlçe Emniyet Müdürlüğü binasında incelemelerde bulundu ve proje hakkında bilgi edindi.
Galatasaray, Martinez İçin Görüşmelerde

Galatasaray, kaleci Emiliano Martinez ile görüşmelere başladı. Fenerbahçe'ye kaptırdığı Ederson sonrası, şampiyonlar ligi kadrosu için Aston Villa ile temaslarını hızlandırdı.

