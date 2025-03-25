İzmit’te Freni Tutmayan Araç Kaza Yaptı

KAZA SONRASI YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yaşanan bir trafik kazasında, rampadan inen bir otomobil freni tutmadığı için duramayarak park halindeki bir araca ve aydınlatma direğine çarparak durdu. Olayda iki kişi yaralandı. Bir yaya ise otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kaza, Turgut Mahallesi Orhan Veli Sokak’ta meydana geldi.

OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜNÜN AÇIKLAMASI

İddiaya göre, rampada seyir halinde olan 54 ADV 798 plakalı Toyota marka otomobil, A.Ü. isimli sürücü tarafından kullanılıyordu. Frenin tutmaması sonucu park halindeki bir araca çarpan otomobil, ardından aydınlatma direğine vurarak durabildi. Kaza anında yoldan geçen Zekeriya isimli bir vatandaş, otomobilin kendisine çarpmasından kılpayı kurtuldu. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

YARALILARA İLK MÜDAHALE YAPILDI

Kısa sürede olay yerinde bulunan sağlık ekipleri, yaralı sürücü A.Ü. ve yanında bulunan D.Ü.’ye ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yaralılar ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. Kazadan kıl payı kurtulduğunu belirten Zekeriya, “Otomobil rampadan aşağıya inerken beni kıl payı sıyırarak direğe çarpıp durdu. Freni tutmamış. Bana bir şey olmadı, verilmiş sadakamız varmış” şeklinde konuştu.