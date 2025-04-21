İzmit’te ‘Halk Et’ Şubesi Açıldı

HALK ET SATIŞ ŞUBESİ AÇILDI

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde ‘Halk Et’ satış şubesinin açılışı gerçekleştirildi. Açılışta CHP Ankara Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Semra Dinçer şu açıklamayı yaptı: “Cumhuriyet Halk Partisi hizmet belediyeciliği yapıyor. Bunun yanı sıra halk ve sosyal politikalarla birlikte de vatandaşımızın hiçbir zaman zorluk çekmemesi adına elinden ne geliyorsa gerçekleştiriyor.”

VATANDAŞLAR İÇİN UYGUN FİYATLI ET SATIŞI

İzmit Belediyesi, vatandaşların uygun fiyata et tüketebilmesi amacıyla Yenişehir Mahallesi’nde Gazi Mustafa Kemal Bulvarı’nda ‘Halk Et’ şubesini hizmete açtı. Açılış programına CHP’nin önde gelen isimlerinin yanı sıra İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Semra Dinçer, yaptığı konuşmada “Biz rant için değil halk için buradayız. Halkımıza nasıl hizmet etmemiz gerekiyorsa onun mücadelesini vereceğiz” şeklinde ifade etti.

FİYAT LİSTESİ VE HİZMET SAATLERİ

‘Halk Et’ şubesi, gün içerisinde 12.30 ile 17.30 saatleri arasında hizmet verecek. Burada dana kıyma 449 TL, dana kuşbaşı 499 TL, dana sucuk 449 TL, manda sucuk 499 TL, dana kontrafile 599 TL, dana antrikot 699 TL ve dana bonfile 799 TL kilogram fiyatından satışa sunuluyor.