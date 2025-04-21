İzmit’te ‘Halk Et’ Şubesi Açıldı

YENİ HİZMETİN AÇILIŞI

KOCAELİ’nin İzmit ilçesinde açılan ‘Halk Et’ satış şubesinin açılışında konuşan CHP Ankara Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Semra Dinçer, “Cumhuriyet Halk Partisi hizmet belediyeciliği yapıyor bunun yanı sıra halk ve sosyal politikalarla birlikte de vatandaşımızın hiçbir zaman zorluk çekmemesi adına elinden ne geliyorsa gerçekleştiriyor” ifadelerini kullandı. İzmit Belediyesi, Yenişehir Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı’nda uygun fiyatlı et tüketimi için ‘Halk Et’ satış şubesini hizmete sundu. Açılış programında, CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer, diğer milletvekilleri, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve birçok siyasi temsilci ile vatandaşlar yer aldı.

HALK İÇİN OLDUĞUMUZU GÖSTERİYORUZ

Konuşmasında Dinçer, “Cumhuriyet Halk Partisi hizmet belediyeciliği yapıyor bunun yanı sıra halk ve sosyal politikalarla birlikte de vatandaşımızın hiçbir zaman zorluk çekmemesi adına elinden ne geliyorsa gerçekleştiriyor. Bunun en büyük örneklerinden bir tanesi de İzmit Belediyemiz. Biz rant için değil halk için buradayız. Halkımıza nasıl hizmet etmemiz gerekiyorsa onun mücadelesini vereceğiz. Biraz evvel Fatma başkanım ‘askıda et’ dediği zaman işte tam da Cumhuriyet Halk Partisi anlayışıyla sağ elin verdiğini sol elin görmediği, vatandaşın kimsenin karşısında küçük düşmediği, ama tenceresinin kaynadığı, iktidarın yapması gerekeni Cumhuriyet Halk Partisi hizmet belediyelerinin yaptığını Türkiye’nin dört bir tarafında görüyoruz” dedi.

ET FİYATLARI VE HİZMET SAATLERİ

Yeni ‘Halk Et’ şubesi, gün boyunca 12.30 – 17.30 saatleri arasında hizmet veriyor. Burada satışa sunulan et ürünleri arasında dana kıyma 449 TL, dana kuşbaşı 499 TL, dana sucuk 449 TL, manda sucuk 499 TL, dana kontrafile 599 TL, dana antrikot 699 TL ve dana bonfile 799 TL kilogram fiyatlarından yer alıyor.