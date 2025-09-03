Haberler

İzmit’te İnşaat İşçisi Tutuklandı

İnşaat Şantiyesinde Ciddi Yaralama Olayı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde, bir inşaat işçisi mesai arkadaşını kesici aletle ağır yaraladı. Olay, geçtiğimiz gün İzmit ilçesi Cedit Mahallesi Eyüp Kaymaz Sokak’taki inşaat şantiye alanında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, şantiye işçisi Ü.C.Ç., mesai arkadaşı D.K.’yı kesici bir aletle hayati tehlike oluşturacak şekilde yaraladı. D.K., kanlar içinde yerde kalırken, durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi.

Sağlık Ekipleri Olay Yerine Hızla Ulaştı

İhbar sonrası olay yerine sağlık ve polis ekipleri hızlı bir şekilde sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralı D.K.’ya ilk müdahalede bulunduktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Bu sırada Ü.C.Ç. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Suçlamalar ve Tutuklama

İfadesi alınan Ü.C.Ç., kasten öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme, Ü.C.Ç.’nin tutuklanmasına karar vererek cezaevine gönderdi.

ÖNEMLİ

Haberler

Sungurlu’da Kaza, İki Kişi Yaralandı

Sungurlu'da bir otomobilin takla atması sonucu iki kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri ulaşırken, yaralıların durumu stabil.
Haberler

Yangın Kontrol Altına Alındı, Dönüşler Başladı

Kastamonu'nun Araç ilçesindeki orman yangınları kontrol altına alındı. Tahliye edilen 9 köyün sakinleri, evlerine dönüş yapmanın sevincini yaşıyor ve yangınla mücadele edenlere teşekkür ediyor.

