İzmit’te Kağıt Toplama Aracından Hırsızlık

KAĞIT TOPLAMA ARAÇLARINDAN HIRSIZLIK OLAYI

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde park halinde bulunan bir kağıt toplama aracından hırsızlık gerçekleşti. Olay, güvenlik kamerasına yansıdığı şekilde, bir kişinin dışarıdan gözcülük yaptığı, kadının ise kucağındaki bebekle aracın kapısını açarak içerisindeki eşyaları çaldığı anlarla kayıt altına alındı. Hırsızlık, Yenişehir Mahallesi Bade Sokak’ta meydana geldi.

GÖZDEN KAÇMAYAN HAREKETLER

Henüz kimliği belirlenemeyen şahıslar, hedef aldıkları kağıt toplama aracına yaklaşmayı başardı. Hırsızlardan biri çevreyi gözlemleyip güvenliği kontrol ederken, arkasında kalan kadın, aracın kapısını açarak içindeki bazı eşyaları aldı. Bu sırada, hırsızlığa bir bebeğin ve çocukların da dahil edilmesi, kamuoyunda büyük tepki yarattı. Güvenlik kamerası görüntülerinde, gözcülük yapan kişinin çevreyi kontrol ettiği, kadının ise hırsızlık eylemini gerçekleştirdiği dikkat çekiyor. Ayrıca, güvenlik kaydında gözcülük yapan şahsın dikkat çeken el hareketleri de görünmekte.