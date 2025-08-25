Haberler

İzmit’te Kamyonet Ağaçlık Alana Uçtu

KAMYONETİN KONTROLDEN ÇIKMASI

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir kamyonet, kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaçlık alana düştü. Bu talihsiz kazada sürücü yaralandı. Kaza, Şehir Hastanesi kavşağında gerçekleşti.

AÇIKLAMA VE YARDIM EKİPLERİNİN GÖREVLENDİRİLMESİ

Edinilen bilgilere göre, sürücüsü ve plakası bilinmeyen kamyonet, kontrolünü kaybederek ağaçlık alana uçtu. Kazadan sonra yaralı sürücü, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine gelen itfaiye, sağlık ve polis ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Olay ile ilgili detaylı incelemenin başlatıldığı belirtildi.

Trafikte Tartışma, Şoför Tekme Attı

Ankara'nın Sincan ilçesinde dolmuş şoförü, otomobil sürücüsüyle yaşadığı tartışmada aracının aynasına tekme attı. O anlar kaydedilirken, polis inceleme başlattı ve şoförün ehliyetine el koydu.
Turka Markası, 2027-2047 Dönemi Araç Muayenesini Yürütecek

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, 2027-2047 yılları arasında araç muayene hizmetlerini sağlamak için MOI Ortak Girişim Grubu ile anlaşma imzaladı. Yeniliklerle vatandaş memnuniyeti hedefleniyor.

