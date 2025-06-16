İzmit’te Kamyonet Kaza Yaptı, Yaralı

KAZANIN DETAYLARI

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde meydana gelen kazada, yol ayrımındaki yön levhasının direğine çarpan kamyonetin kupası ağır hasar aldı. Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılıp hastaneye yaralı olarak götürüldü. Kaza, Yenidoğan Mahallesi D100 yan yol ayrımında Ankara yönünde gerçekleşti. Direksiyon hakimiyetini kaybeden 54 AIB 692 plakalı Isuzu marka kamyonet, yön levhasının direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracın kupası adeta kağıt gibi ezildi ve sürücü içeride mahsur kaldı.

KURTARMA OPERASYONU

Olayın ardından hemen sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine ihbarda bulunuldu. Kısa bir süre içinde olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, sıkışan sürücü M.Ç.’yi kamyonetten çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili polis, detaylı bir inceleme başlattı.