İzmit’te Kamyonet Yön Levhasına Çarptı

KAMYONET KAZASI VE SÜRÜCÜNÜN DURUMU

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, yol ayrımındaki yön levhasının direğine çarpan bir kamyonetin kupası ciddi şekilde hasar gördü. Araç içerisinde sıkışan sürücünün kurtarılması için itfaiye ekipleri olay yerine çağrıldı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

KAZANIN MEYDANA GELDİĞİ YER VE OLAYIN GİDİŞATI

Kaza, Yenidoğan Mahallesi’nde D100 yan yol ayrımında, kamyonetin Ankara istikametinde giderken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu gerçekleşti. 54 AIB 692 plakalı Isuzu marka kamyonet, yön levhasının direğine çarparak büyük bir darbe aldı. Çarpmanın etkisiyle araçta ciddi deformasyon oluşurken sürücü M.Ç. içeride sıkıştı. Kaza ihbarının yapılmasının ardından olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri, sıkışan sürücüyü başarılı bir şekilde araçtan çıkardı. Yaralı sürücü, ilk müdahalesinin ardından sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye götürüldü. Polis ise kazayla ilgili detaylı bir inceleme süreci başlattı.