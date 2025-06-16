İzmit’te Kamyonet Yön Tabelasına Çarptı

KAMYONET YÖN TABLASINA ÇARPTI
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde, yön tabelasına çarpan bir kamyonetin sürücüsü yaralandı. D-100 kara yolunun Yenidoğan Mahallesi mevkiinde, Metin Ç. idaresindeki 54 AIB 692 plakalı kamyonet, Ankara istikametinde ilerlerken yön tabelasına çarptı.
KAZA YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ
Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Kamyonette sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarıldı. İlk müdahaleden sonra yaralı, Kocaeli Şehir Hastanesi’ne ulaştırıldı.