Haberler

İzmit’te Kamyonet Yön Tabelasına Çarptı

KAMYONET YÖN TABLASINA ÇARPTI

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde, yön tabelasına çarpan bir kamyonetin sürücüsü yaralandı. D-100 kara yolunun Yenidoğan Mahallesi mevkiinde, Metin Ç. idaresindeki 54 AIB 692 plakalı kamyonet, Ankara istikametinde ilerlerken yön tabelasına çarptı.

KAZA YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Kamyonette sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarıldı. İlk müdahaleden sonra yaralı, Kocaeli Şehir Hastanesi’ne ulaştırıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

İsrail ve İran Arasında Saldırılar Devam Ediyor

İran, İsrail'e balistik füzelerle saldırırken, İsrail de Tahran'daki füze tesislerine hava saldırıları düzenliyor. Hayfa ve Tel Aviv'de can kaybı ve yaralılar bulunuyor.
Haberler

İran Ve İsrail Saldırıları Şiddetlendi

İran, İsrail'e yönelik saldırılarını sürdürürken, füzelerin hedef aldığı şehirlerde panik yaşandı. Bir İsrailli vatandaş, kaydettikleri esnasında bir füzenin yanına düştüğünü gördü.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.