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İzmit’te Kamyonet Yön Tabelasına Çarptı

KAZA YERİNE MÜDAHALE

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde meydana gelen bir kazada, yön tabelasına çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı. D-100 kara yolunun Yenidoğan Mahallesi mevkiinde, Ankara istikametinde seyir eden Metin Ç. yönetimindeki 54 AIB 692 plakalı kamyonet, yön tabelasına çarptı. Olayın ardından durum hemen yetkililere bildirildi.

SÜRÜCÜ ARAÇTA SIKIŞTI

İhbar üzerine kaza alanına sağlık, polis ve itfaiye ekipleri hızlıca sevk edildi. Kamyonette sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarıldı. Yaralı olarak olay yerinde ilk müdahale gerçekleştirildi ve ardından Kocaeli Şehir Hastanesine sevk edildi. Yaralının durumu hakkında henüz bir bilgi verilmedi.

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