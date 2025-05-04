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İzmit’te Kaza, 2’si Çocuk Yaralandı

DURUM AÇIKLAMASI

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kırmızı ışıkta bekleyen bir otomobile çarpan başka bir aracın sürücüsünün freni boşaldı. Saat 13.30 sıralarında Cedit Mahallesi Gazanfer Bilge Bulvarı’nda yaşanan kazada, 16 APH 476 plakalı otomobil, M.A. kontrolündeki 41 ADV 818 plakalı araca çarparak sürüklenmesine neden oldu.

KAZADA YARALANANLAR

Çarpmanın etkisiyle her iki otomobil yol kenarındaki kaldırıma çıkarken, kazada M.A. ve yanındaki M.A. ile A.A. ve diğer araçtaki A.E.G. ve Z.B. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri hızla kaza yerine yönlendirildi. Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde müdahalede bulunarak hastaneye kaldırdı. Yaralılar arasında 2 çocuğun bulunduğu bildirildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kazaya karışan araçlar, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı ve kaza ile ilgili detaylı inceleme başlatıldı.

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