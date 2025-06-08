İzmit’te kaza, 2 yaralı

KAZANIN DETAYLARI

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde meydana gelen bir kaza sonucunda hafif ticari araç, yol ayrımındaki bariyere çarptı ve bu kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, saat 22.30 sıralarında D-100 kara yolunun Serdar Mahallesi mevkisinde gerçekleşti. İstanbul istikametine giden T.C. yönetimindeki 41 K 6216 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sebebiyle bariyere çarptı.

YARALILAR VE TIBBİ MÜDAHALE

Kaza sonucunda sürücü T.C. ve ismi öğrenilemeyen bir yolcu yaralanarak bölgedeki sağlık ekiplerine bildirildi. Sağlık ekipleri hızlıca bölgeye ulaştı ve yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye sevk etti. Ayrıca araçta bulunan 3 kişi kazayı yara almadan atlattı.

TRAFAK ETKİSİ VE POLİS İNCELEMESİ

Kazanın ardından D-100 kara yolunun İstanbul istikametinde bir süre araç yoğunluğu oluştu. Hafif ticari aracın kaldırılmasının ardından trafik akışı normal seyrine döndü. Polis, kazayla ilgili detaylı bir inceleme başlattı.