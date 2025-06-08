İzmit’te Kaza, Trafik Aksadı

TRAFFİK AKSIYOR

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde hafif ticari aracın bariyere çarpması sonucu D-100 kara yolunun İstanbul istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Olay, kara yolunun Yeni Mahalle mevkisinde meydana geldi. T.C. yönetimindeki 41 K 6216 plakalı hafif ticari araç, yolu ayıran bariyere çarptı.

OLAYA MÜDAHALE

Kazanın ardından durumun yetkililere bildirilmesiyle birlikte itfaiye, polis ve sağlık ekipleri hızla olay yerine yönlendirildi. Meydana gelen kazada yaralanan sürücü ve araçta bulunan bir yolcu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

ULAŞIM NORMALE DÖNDÜ

Kaza nedeniyle yaşanan ulaşım aksaklıkları, hafif ticari aracın bulunduğu yerden kaldırılmasının ardından sona erdi ve trafik akışı normale döndü.