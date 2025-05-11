İzmit’te Kurşun Yağmuruna Tutan Araç

KURŞUN YAĞMURUYLA SARSILAN OTOMOBİL KAZA YAPTI

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir otomobile yapılan kurşun saldırısı sonucunda kaza meydana geldi. Olayda bir kişi ciddi şekilde yaralandı. Saldırı, akşam saat 21.30 sıralarında Yeni Mahalle Ayaz Sokak’ta gerçekleşti. 34 GAL 303 plakalı otomobile, kimliği henüz tespit edilemeyen kişi ya da kişilerce ateş açıldı. Otomobil meydana gelen kurşun yağmuruna rağmen kaza yaparak durabildi.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Kaza sırasında Fırat O. ağır yaralandı. Olayın ardından, durumun aciliyeti nedeniyle çok sayıda polis ve sağlık ekibi bölgeye yönlendirildi. Fırat O., Seka Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ve entübe edildi. İlk müdahalesinin ardından acil olarak Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.

POLİS DELİL ARAYIŞINA GİRDİ

Polis ekipleri, olay yerinde uzun bir süre delil arama çalışmaları gerçekleştirdi. Konuyla ilgili başlatılan inceleme devam ediyor.