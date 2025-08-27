Haberler

İzmit’te Motosiklet Kaza Yaptı, Yaralılar

MOTOSİKLET KAZASI YAŞANDI

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde, kontrolsüz bir motosikletin trafik yön levhasına çarpması sonucu iki kişi yaralandı, bunlardan biri ağır yaralı. Edinilen bilgilere göre, Ramazan K. yönetimindeki 41 ATG 031 plakalı motosiklet, Körfez Mahallesi Gazanfer Bilge Bulvarı’nda Milli İrade Meydanı yönüne seyir halindeyken, virajda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde trafik yönlendirme levhasına çarptı.

KAZADA YARALANANLAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazanın ardından sürücü Ramazan K. ile motosikletin yolcusuna, E.S., yolda savrulmuş durumda bulundu. Olayı gören çevre sakinlerinin ihbarı sonrası kaza yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Yaralılardan Ramazan K.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildiriliyor. Olayla ilgili polis, kazanın incelemesine başladı.

ÖNEMLİ

