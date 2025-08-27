Haberler

İzmit’te Motosiklet Kazası Meydana Geldi

MOTOSİKLET KAZASI YARALILARLA SONUÇLANDI

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı. Olay, Körfez Mahallesi’nde, R.K. yönetimindeki 41 ATK 031 plakalı motosikletin virajı alamayarak bir trafik yönlendirme levhasına çarpması sonucu gerçekleşti.

KAZA YERİNE HIZLA MÜDAHALE OLDU

Çevredekilerin yaptığı ihbar sonrasında kazanın yaşandığı bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. İlk müdahaleleri yapılan motosiklet sürücüsü R.K. ile yolcu E.S., ağır yaralı olarak Kocaeli Şehir Hastanesi ve Kocaeli Devlet Hastanesi’ne taşındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Zalimler Elbet Kaybedecektir.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, masumların kanlarının sorumlusunun cezalandırılacağını vurguladı. Kan dökenlerin er geç adaletle yüzleşeceğini belirtti.
Konyaspor, Göztepe Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Göztepe ile karşılaşacak. Teknik Direktör Uçar, karşılaşmanın zorluklarını öne çıkarırken, forvet Nayir ise hazırlık sürecinin önemine dikkat çekti.

