İzmit’te Motosiklet-Otomobil Kazası Meydana Geldi

KAZA DETAYLARI

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde, otomobil ile motosikletin çarpıştığı bir trafik kazası sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kaza, saat 21.30 civarında D-605 karayolu İzmit geçişinde yer alan Çayırköy mevkisinde gerçekleşti. İzmit yönünde ilerleyen D.İ. tarafından kullanılan plakasız motosiklet, kavşaktan dönen F.Ç. yönetimindeki 41 BB 175 plakalı otomobil ile çarpıştı. Bu çarpışmanın etkisiyle sürücü D.İ., motosikletten savrularak düştü.

AÇILAN İHBAR VE KURBANLAR

Kaza anını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kazanın ardından D.İ. ile F.Ç. ve otomobildeki ismi henüz öğrenilmeyen yolcunun yaralandığını belirledi. Yaralılar, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi ile Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne götürüldü. Ancak D.İ., Kocaeli Şehir Hastanesi’ne geldiğinde doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.