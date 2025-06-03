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İzmit’te Motosiklet Sürücüsü Defnedildi

CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir tır ile çarpışarak yaşamını yitiren motosiklet sürücüsü Emre Boztekin’in cenazesi defnedildi. D-100 kara yolunun Yeni Mahalle bölgesinde gerçekleşen kazada, 25 yaşındaki Boztekin, motosikletiyle tıra çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

DEFİN İŞLEMLERİ YAPILDI

Boztekin için düzenlenen cenaze töreni Fevziye Camisi’nde gerçekleştirildi. Törenin ardından, öğle vakti kılınan namaz sonrası Boztekin’in naaşı Kent Mezarlığı’na defnedildi. Ailesi ve yakınları, acı kayıpları dolayısıyla derin bir üzüntü içinde cenaze töreninde yer aldı.

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