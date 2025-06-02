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İzmit’te Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

KOCAELİ’DE TRAFİK KAZASI

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde, bir motosiklet sürücüsü tıra çarparak düştü ve tırın altında kalarak hayatını kaybetti. Kaza, saat 22.30 sıralarında D100 Karayolu İzmit istikameti üzerindeki SGK önünde gerçekleşti.

OLAYIN DETAYLARI

Edinilen bilgilere göre, ismi henüz belirlenemeyen motosiklet sürücüsü, 41 AVM 598 plakalı tırı geçmek istediği sırada tıra takılarak yere düştü. Kaza sonrası olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontroller sonucunda motosiklet sürücüsünün yaşamını yitirdiğini tespit etti.

POLİS İNCELEMELERİ DEVAM EDİYOR

Polis ekipleri, olay yerinde detaylı incelemeler yaparken, tır sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kazayla ilgili olarak bir incelemenin başlatıldığı belirtildi.

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