İzmit’te Motosiklet Tırla Çarpıştı

İZMİT’TE TRAFİK KAZASI

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. D-100 kara yolu Yeni Mahalle mevkisinde, sürücü bilgileri henüz belirlenemeyen 41 ARF 279 plakalı motosiklet, 41 AVM 598 plakalı tır ile çarpıştı.

KAZA SONRASI OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Olayın ardından durum hakkında ihbarda bulunuldu ve hızla polis ile sağlık ekipleri kazanın yaşandığı yere yönlendirildi. Ne yazık ki kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Sürücünün cesedi, Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

TRAFAK YOĞUNLUĞU VE NORMALLEŞME SÜRECİ

Kaza nedeniyle bölgede önemli bir trafik yoğunluğu oluştu. Ancak, olay yerinde görevli ekiplerin inceleme çalışmaları sonrasında trafik akışı yeniden normale döndü.