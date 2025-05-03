Haberler

İzmit’te Oto Kilit Dükkanı Yandı

KOCAELİ’DE YANGIN FELAKETİ

İzmit ilçesinin Sanayi Mahallesi’nde saat 11.00 sıralarında bir oto kilit tamirci dükkanında nedeni henüz belirlenemeyen bir yangın çıktı. Olay sırasında dükkanın içinden çıkan duman, bitişik olan 7 oto tamirci dükkanını etkisi altına aldı.

ÇEVRESEL ETKİ VE MÜDAHALE

Yangının çıkmasıyla birlikte çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, yangını söndürmek için yaklaşık 1 saat süren bir çalışma gerçekleştirdi.

ZAARAR GÖREN DÜKKAN VE ARAÇ

Yangında, oto kilit tamirci dükkanı tamamen kullanılamaz hale geldi. Ayrıca, işletmenin içinde bulunan ve tamir için bekletilen bir otomobil de yangından ağır hasar aldı. Olayla ilgili olarak başlatılan incelemelerin sürdüğü bildirildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Su Jeti Yarışları Muğla’da Olacak

Bodrum, 10-11 Mayıs tarihlerinde Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun düzenlediği Su Jeti, Flyboard ve Motosurf Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak; 50'nin üzerinde sporcu mücadele edecek.
Haberler

Çerkezköy’de Yangın Patlama Sesleri Var

Çerkezköy'de bir kauçuk fabrikasındaki yangın, yakındaki parfüm tesisine sıçradı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ediyor. Güvenlik önlemleri artırıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.