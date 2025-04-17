İzmit’te Otomobil Ağaçlara Çarptı

KAZA DETAYLARI

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında, kontrolden çıkan bir otomobil yaklaşık 120 metre sürüklendikten sonra önüne çıkan ağaçlara çarparak şarampole uçtu. Olayda 2 kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre, Kurtuluş Bulvarı Ayazma Mahallesi yönünde seyahat eden K.Y. yönetimindeki 35 CME 25 plakalı Opel marka otomobil, belirsiz bir nedenle kontrolünü kaybetti.

AĞAÇLARI BİÇEREK ŞARAMPOLE UÇTULAR

Yolda savrulan otomobil, 120 metre boyunca ilerledikten sonra önünde bulunan ağaçları devirdi ve yaklaşık 20 metrelik bir mesafeden şarampole yuvarlandı. Kazanın ardından sürücü K.Y. ve otomobildeki bir diğer kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar neticesinde, olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırdı.

ARACIN HASARI GÖRÜLDÜ

Kaza mahallinde yapılan incelemeler sonucunda, otomobilin kayalık ve ağaçlık alanda ciddi hasar aldığı, tekerleği ile bazı parçalarının koptuğu ve aracın kullanılamaz hale geldiği belirlendi. Ekipler, aracı bulunduğu yerden çıkarmak için çalışmalarını sürdürdü. Kaza ile ilgili soruşturma işlemleri başlatıldı.