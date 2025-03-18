İzmit’te Otomobil Dereye Uçtu: 1 Ölü

TRAJİK KAZA KOCALI’DA GERÇEKLEŞTİ

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde, yaklaşık 10 metreden bir dereye uçan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi. Olay, saat 14.00 civarında Sanayi Mahallesi Kuğu Sokak’ta gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Eray Yıldırım (28) yönetimindeki 34 MEA 25 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybederek yaklaşık 10 metreden dereye düştü.

OLAY YERİNE HIZLI MÜDAHALE

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine hemen olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, Yıldırım’ı araçtan çıkarmayı başardı. Sağlık ekipleri, Eray Yıldırım’ın durumunu kontrol ettiğinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Yıldırım’ın cenazesi, gerekli incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.