İzmit’te otomobil ile motosiklet çarpıştı

İZMİT’TE KAZA SONUCU İÇLER ACISI DURUM

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi ise yaralandı. D-605 kara yolunda seyir eden D.İ’nin kullandığı plakasız motosiklet, Çayırköy mevkisindeki kavşakta, F.Ç.’nin idaresindeki 41 BB 175 plakalı otomobille çarpıştı.

KAZA SONRASI GEREKEN YARDIM GİTTİ

Bu trajik olayda her iki sürücü de yaralanırken, otomobilde bulunan ismi öğrenilemeyen bir kişi de yaralı olarak kayıtlara geçti. Kaza ihbarının ardından bölgeye hızlı bir şekilde jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, ancak motosiklet sürücüsü D.İ, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

TRAFFİKTEKİ SIKINTILAR ORTAYA ÇIKTI

Kaza sonrasında bölgede trafik bir süre kontrollü şekilde sağlandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.