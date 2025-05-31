İzmit’te otomobil ve motosiklet çarpıştı

OTOMOBİL VE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucunda bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi ise yaralandı. D-605 kara yolunda ilerleyen D.İ’nin kullandığı plakasız motosiklet, Çayırköy mevkisinde kavşakta F.Ç. idaresindeki 41 BB 175 plakalı otomobille çarpıştı.

KAZADA YARALILAR VAR

Bu kaza sonucunda hem motosiklet sürücüsü, hem de otomobildeki bir yolcu yaralandı. İhbarın iletilmesinin ardından bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Ancak, motosiklet sürücüsü D.İ, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

TRAFİKTEKİ ETKİLER

Olay yerinde meydana gelen kaza nedeniyle bölgede trafik bir süre kontrollü şekilde sağlandı.