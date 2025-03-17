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İzmit’te Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı

KAZA YERİ VE OLAYIN DETAYLARI

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir yol kesişiminde meydana gelen kazada bir motosiklet sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kaza, Alikahya Merkez Mahallesi Sanayi Caddesi ile Güneysu Caddesi kesişiminde gerçekleşti.

ARAÇLAR ARASINDAKİ ÇARPISMA

Alınan bilgilere göre, G.T. yönetimindeki Opel marka 35 KB 2497 plakalı otomobil, B.K. idaresindeki 41 AUA 224 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü savrulup yaralandı.

OLAY YERİNDEKİ MÜDAHALE

Kaza sonrası durumun bildirilmesiyle birlikte olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye götürdü. Polis, kazayla ilgili detaylı inceleme başlattı.

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