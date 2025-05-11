İzmit’te Otomobile Kurşun Açıldı

OTOMOBİL KURŞUN YAĞMURUNA TUTULDU

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir otomobil, üzerinde yapılan kurşunlama sonucu kaza yaparak durabiliyor. Olayda bir kişi ağır yaralanıyor. Durum, saat 21.30 sularında Yeni Mahalle Ayaz sokakta meydana geliyor. 34 GAL 303 plakalı otomobile, henüz kimlikleri öğrenilemeyen kişi veya kişilerce ateş ediliyor.

AĞIR YARALANMA VE HASTANE SEVKİ

Otomobil kazadan sonra dururken, Fırat O. ağır yaralanıyor. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendiriliyor. Yaralı Fırat O., Seka Devlet Hastanesi’ne kaldırılıyor ve burada entübe ediliyor. İlk müdahalesinin sonrasında ise ambulans ile Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk ediliyor.

POLİS EKİPLERİ DELİL ARIYOR

Olay yerinde polis ekipleri uzun süre delil arayışı yapıyor. Olayla ilgili detaylı inceleme devam ediyor.