İzmit’te Polis Aracı ile Otomobil Çarpıştı

KAZA OLAYI

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde polis aracı ile başka bir otomobilin çarpışması sonucunda bir kaza meydana geldi. Bu olay, Yeşilova Mahallesi Gündoğdu Caddesi’nde gerçekleşti.

ARAÇLARDAKİ HASAR

Edinilen bilgilere göre, hareket halindeki 41 A 5432 plakalı polis otosu, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 41 ADL 707 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta da maddi hasar oluştu. Ancak, bu kaza sonucunda şans eseri yaralanan kimse olmadı. Olayla ilgili tutanak tutuldu.