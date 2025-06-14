Haberler

İzmit’te Şahıs İntihar Teşebbüsünde Bulundu

OLAYIN YERİ VE GEREKEN MÜDAHALE

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde, benzin dökerek intihar etmeye kalkışan bir şahıs yerel ekipler tarafından ikna edildi. İzmit ilçesine bağlı Körfez Mahallesi’ndeki D100 yan yolda olduğu iddia edilen olayda, bir kişi üzerine benzin dökerek elinde çakmakla bağırmaya başladı ve intihar girişiminde bulundu.

EKİPLERIN HIZLI MÜDAHALESI

İhbarın ardından, olay yerine hızlı bir şekilde itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre içinde olay yerine ulaşan ekipler, şahsı ikna ederek elindeki çakmağı aldı. Polis, olay ile ilgili detaylı bir inceleme başlattı.

ÖNEMLİ

Haberler

Hakkari’de Motosiklet Kazasında Yaralı Sürücü

Hakkari'de meydana gelen trafik kazasında otomobil ile motosiklet çarpıştı. Motosiklet sürücüsü yaralanırken, kaçan otomobil sürücüsünün bulunması için araştırma başlatıldı.
Haberler

Hatay’da TIR Çarptı, Kadın Öldü

İskenderun'da bir kadına TIR çarpması sonucu hayatını kaybetti. Sürücü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.