İzmit’te Şahıs İntihar Teşebbüsünde Bulundu

OLAYIN YERİ VE GEREKEN MÜDAHALE

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde, benzin dökerek intihar etmeye kalkışan bir şahıs yerel ekipler tarafından ikna edildi. İzmit ilçesine bağlı Körfez Mahallesi’ndeki D100 yan yolda olduğu iddia edilen olayda, bir kişi üzerine benzin dökerek elinde çakmakla bağırmaya başladı ve intihar girişiminde bulundu.

EKİPLERIN HIZLI MÜDAHALESI

İhbarın ardından, olay yerine hızlı bir şekilde itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre içinde olay yerine ulaşan ekipler, şahsı ikna ederek elindeki çakmağı aldı. Polis, olay ile ilgili detaylı bir inceleme başlattı.