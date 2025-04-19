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İzmit’te Sahte Altın Dolandırıcısı Yakalandı

ŞÜPHELİ SUÇ ÜSTÜ YAKALANDI

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde dolandırıcılık yapan bir şüpheli, 10 adet sahte gram altınla suçüstü yakalandı. Edinilen bilgilere göre, İzmit’te gerçekleştirilen sahte altın dolandırıcılığı vakaları üzerine polis harekete geçti.

POLİS EKİPLERİNİN İFADESİ ALINDI

S.B. isimli şahıs, dolandırıcılık suçlamasıyla ekipler tarafından suçüstü durumunda yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Bu olay, İzmit’teki diğer dolandırıcılık vakalarının da araştırılmasına zemin hazırladı.

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