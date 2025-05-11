İzmit’te Saldırıya Uğrayan Fırat O

Olayın Meydana Gelişi

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde, seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan Fırat O.’nun kullandığı otomobil, bir beton aydınlatma direğine çarparak durabildi. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı ve polis olayla ilgili araştırma başlattı. Olay, saat 22.30 civarında Yeni Mahalle Ayaz Sokak’ta gerçekleşti.

Silahlı Saldırı ve Yaralanma

34 GAL 303 plakalı otomobiliyle hareket eden Fırat O.’ya, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucunda kurşunların isabet etmesiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden Fırat O.’nun otomobili, sokak üzerindeki beton aydınlatma direğine çarptı. Çevredeki vatandaşlar silah seslerini duyduktan sonra 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak durumu bildirdi.

Sağlık Ekiplerinin Müdahalesi

Sağlık ekipleri olay yerine intikal eder etmez, Fırat O.’ya ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yaralı sürücü, daha sonra Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı. Fırat O.’nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bilgisi alındı.

Polis Araştırması

Olay yeri inceleme ekipleri, otomobil ve çevrede detaylı inceleme yaptı. Polis, saldırıyı gerçekleştiren şahısları tespit edip yakalamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.