Haberler

İzmit’te Servis Aracı Köprüye Çarptı

KAZA DETAYLARI

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde seyir halindeki bir servis aracı, köprü ayağına çarpma kazası geçirdi. Kazanın etkisiyle sürücü yaralanıyor; ancak aracın boş olması, büyük bir faciayı önlüyor.

KAZA YERİ

Kaza, D100 yan yol üzerindeki ışıklar köprüsünün altında gerçekleşiyor. Kontrolden çıkan 41 P 6359 plakalı servis aracı, köprü ayağına çarptı. Olayda sürücü yaralanırken, arazide ciddi bir hasar meydana geliyor.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAYDA MÜDAHALE EDİYOR

Yaralı sürücü, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılıyor. Yetkililer, kazanın nedenlerine dair bir inceleme başlatıyorlar.

ÖNEMLİ

Haberler

Aydın Çam Fıstığı, AB’ye Tescil Edildi

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Aydın çam fıstığının Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret tescili aldığını açıklayarak, yerel değerlere önem verilmesi gerektiğine dikkat çekti.
Haberler

2 Haziran 2025’te İstanbul’da Deprem Yoktur

Marmara Denizi çevresindeki artan sismik aktiviteler, bölge halkını endişelendiriyor. Yetkililer, depremleri sürekli izleyerek sonuçları kamuoyuyla paylaşıyor. İstanbul'da son durumu takip etmekte.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.