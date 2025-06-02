İzmit’te Servis Aracı Köprüye Çarptı

KAZA DETAYLARI

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde seyir halindeki bir servis aracı, köprü ayağına çarpma kazası geçirdi. Kazanın etkisiyle sürücü yaralanıyor; ancak aracın boş olması, büyük bir faciayı önlüyor.

KAZA YERİ

Kaza, D100 yan yol üzerindeki ışıklar köprüsünün altında gerçekleşiyor. Kontrolden çıkan 41 P 6359 plakalı servis aracı, köprü ayağına çarptı. Olayda sürücü yaralanırken, arazide ciddi bir hasar meydana geliyor.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAYDA MÜDAHALE EDİYOR

Yaralı sürücü, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılıyor. Yetkililer, kazanın nedenlerine dair bir inceleme başlatıyorlar.