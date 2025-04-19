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İzmit’te Silah İle Gasp Yapıldı

SİLAHLA YAĞMA OLAYI

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde meydana gelen silahlı yağma olayı ile ilgili olarak 5 şüpheli, polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda yakalandı. Olay, İzmit’te gerçekleşti ve ihbar edilmesi üzerine polis ekipleri hızlı bir şekilde harekete geçti.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Olay yerindeki incelemelerin ardından, silahlı gaspı gerçekleştiren şüpheliler kısa sürede tespit edildi. Polis, L.D., Y.E.Ç., B.A., V.A. ve B.P. isimli şahısları suç aleti silahla birlikte kıskıvrak yakaladı. Ayrıca, gasp edilmiş olan 2 telefon da ele geçirildi.

ADLİ YILPROSESİNE DEVAM

Gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri alındıktan sonra, bugün adliyeye sevk edilmeleri planlanıyor. Olayla ilgili soruşturma ise devam ediyor.

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