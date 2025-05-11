İzmit’te Silahlı Saldırı Gerçekleşti

İZMİT’TE SİLAHLI SALDIRI

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir kişi aracında silahlı saldırıya uğrayarak ağır yaralandı. Fırat O, Yeni Mahallesi Ayaz Sokak’ta 34 GAL 303 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına maruz kaldı. Araç, kurşunların isabet etmesiyle bir aydınlatma direğine çarptı.

OLAY YERİNE ACİL SAĞLIK EKİPLERİ GİTTİ

İhbarın ardından olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Saldırıda yaralanan Fırat O, Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildiriliyor. Polis, kaçan zanlı ya da zanlıların yakalanması amacıyla soruşturma başlattı.