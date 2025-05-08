İzmit’te Tır Alev Alev Yandı

KOCAELİ’DE DAMPERLİ TIR YANDI

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde hareket halindeyken motor kısmından alev alan damperli tır, kısa sürede tamamen yanarak kül oldu. Yangın, İzmit ilçesi Şahinler Köyü mevkiindeki Akçaova yolu üzerinde gerçekleşti.

YANGININ BAŞLANGICI VE MÜDAHALE

Alınan bilgilere göre, 41 APV 550 plakalı damperli tırın motor kısmında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı dumanlar yükselmeye başladı. Sürücü, aracını durdurarak olayın kontrol edilemeyecek boyutlara ulaşmasını önleyemedi ve kısa sürede alevler tüm tırı sardı. Yangını gören çevredeki insanlar, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunarak yardım talebinde bulundu. Olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri hızlıca yönlendirildi.

OLAYIN SONUÇLARI VE İDDİALAR

İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına almayı ve söndürmeyi başardı. Yangın sonucunda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, tır tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedenine dair inceleme süreci başlatıldı.