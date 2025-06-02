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İzmit’te TIR’la çarpışan motosikletçi öldü

KOCAELİ’DE TRAFİK KAZASI

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde, bir TIR ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza, akşam saat 22.30 civarında D-100 yolunun İzmit geçişi Yeni Mahalle bölgesinde gerçekleşti. İzmit yönüne giden ve sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 41 ARF 279 plakalı motosiklet, aynı istikamette seyreden 41 AVM 598 plakalı TIR’a çarptı.

KAZANIN DETAYLARI

Çarpma sonrası motosiklet sürücüsü yola savruldu. Olayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbarla birlikte, bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde motosiklet sürücüsünün yaşamını yitirdiği tespit edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazanın olduğu yerden, motosiklet sürücüsünün cesedi, kaza sonrası yapılan incelemelerin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme ve soruşturma süreçleri başladı.

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