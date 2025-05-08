İzmit’te Tır Yangını Meydana Geldi

DAMPERLİ TIRDA YANGIN ÇIKTI

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde, hareket halindeyken motor kısmından alev alan damperli tır kısa sürede tamamen küle döndü. Yangın, İzmit ilçesi Şahinler Köyü mevkiinde Akçaova yollarında gerçekleşti.

ALEVLER KONTROLDEN ÇIKTI

Elde edilen bilgilere göre, 41 APV 550 plakalı damperli tırın motor kısmından bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Sürücü, aracı durdurduğu anda alevler bütün tırı sardı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirirken, olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı ve söndürdü.

TIR KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Olay esnasında yaralanan yokken, tır tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.