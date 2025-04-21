İzmit’te Uygun Fiyatlı Et Satışı

İZMİT’TE HALK ET SATIŞ ŞUBESİ AÇILDI

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde, uygun fiyatlı et sunmak amacıyla ‘Halk Et’ satış şubesinin açılışı gerçekleştirildi. Açılış programına, CHP Ankara Milletvekili ve Parti Meclis Üyesi Semra Dinçer, Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever, Manisa Milletvekili Selma Aliye Kavaf, Kocaeli Milletvekili Mühip Kanko, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

CUMHURİYET HALK PARTİSİ HİZMET İÇİN VAR

Açılışta konuşan CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer, “Cumhuriyet Halk Partisi hizmet belediyeciliği yapıyor. Bunun yanı sıra halk ve sosyal politikalarla birlikte de vatandaşımızın hiçbir zaman zorluk çekmemesi adına elinden ne geliyorsa gerçekleştiriyor” ifadesini kullandı. Dinçer, sözlerine şöyle devam etti: “Biz rant için değil halk için buradayız. Halkımıza nasıl hizmet etmemiz gerekiyorsa onun mücadelesini vereceğiz. Fatma başkanım ‘askıda et’ dediği zaman, işte tam da Cumhuriyet Halk Partisi anlayışıyla sağ elin verdiğini sol elin görmediği, vatandaşın kimsenin karşısında küçük düşmediği ama tenceresinin kaynadığı, iktidarın yapması gerekeni Cumhuriyet Halk Partisi hizmet belediyelerinin yaptığını Türkiye’nin dört bir tarafında görüyoruz.”

HALK ET FİYATLARI AÇIKLANDI

Yenişehir Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı’nda hizmet verecek olan ‘Halk Et’ şubesi, gün içerisinde 12:30 ile 17:30 saatleri arasında açık olacak. Şubede, dana kıyma 449 TL, dana kuşbaşı 499 TL, dana sucuk 449 TL, manda sucuk 499 TL, dana kontrafile 599 TL, dana antrikot 699 TL ve dana bonfile 799 TL kilogram fiyatından satışa sunuluyor.