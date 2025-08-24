İzmit’te Yangın Çıktı, İtfaiye Geldi

YANGININ NEDENİ BELİRSİZ

Kocaeli’nin İzmit ilçesi Kuruçeşme bölgesindeki ağaçlık alanda bir yangın meydana geldi. Olayla ilgili alınan bilgilere göre, Hülya Sokak’ta bulunan ağaçlık alanda, nedeninin henüz belirlenemediği bir yangın başladı.

ALEVLER HIZLA YAYILIYOR

Rüzgarın da etkisiyle yangın, kısa süre içinde geniş bir alana yayıldı. Yükselen dumanlar, İzmit kent merkezi başta olmak üzere farklı birçok yerden fark edilebiliyor. Durumu fark eden vatandaşlar, yangını 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İTFAYE EKİPLERİ MÜDAHALEDE BULUNUYOR

İhbarların ardından, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. Ekiplerin yangına karşı müdahalesi devam ediyor.