Haberler

İzmit’te Yangın İtfaiye ile Söndürüldü

YANGININ ÇIKTIĞI ALAN

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yer alan Kent Ormanı’nda bir yangın meydana geldi. Yangın, Umuttepe mevkiinde saat 16.00 civarında başladı. Yangından yükselen dumanları gören vatandaşlar, derhal durumu yetkililere bildirdi.

İTFAİYENİN MÜDAHALESİ

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri gönderildi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek yaklaşık 1 saat içinde alevleri söndürdü. Yangın, geniş bir alana yayılmadan kontrol altına alındı.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Ekipler, yangın sonrası alanda soğutma çalışmaları yapmaya devam ediyor. Yangının etkilediği alan ise dron ile görüntülendi.

ÖNEMLİ

Haberler

Sokakta Tartışma, Bıçaklama Olayı

Avcılar'da komşular arasında yan bakma nedeniyle başlayan tartışma, 62 yaşındaki Hamit A.'nın 36 yaşındaki Emrah Demir'i bıçaklamasıyla sona erdi. Demir, hastanede hayatını kaybetti. Hamit A. gözaltına alındı.
Haberler

Maltepe’de Deprem Tatbikatı Gerçekleşti

Maltepe'de düzenlenen tatbikatta, 17 Ağustos Marmara depreminin yıl dönümünde gönüllü arama kurtarma ekipleri, 300 bin kişinin tehlikede olduğunu açıkladı ve kurtarma operasyonları gerçekleştirdi.

