İzmit’te Yangın Kontrol Altına Alındı

İZMİT’TE AĞAÇLIK ALANDA YANGIN ÇIKTI

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde ağaçlık ve makilik alanlarda meydana gelen yangın, hem havadan hem de karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı. Yeni Mahalle mevkisinde ortaya çıkan yangın, bölgeyi yoğun bir duman örtüsüyle kapladı.

YANGINA MÜDAHALE VE ZARAR GÖREN EV

Yangın ihbarı üzerine itfaiye ve orman bölge müdürlüğü ekipleri hızla olay yerine yönlendirildi. Yerleşim yerlerine yakın bir alanda çıkan yangına müdahale eden ekipler, yangını kontrol altına almayı başardı. Ancak yangın sırasında bir evin çatısında hasar meydana geldi. Ekipler, yangın sonrası bölgede soğutma çalışmalarına başladı.