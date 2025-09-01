Haberler

İzmit’te Yangın Nedeniyle İki Tutuklama

KOCAELİ’DE YANGINA SEBEBİYET VEREN ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Kocaeli’nin İzmit ilçesi Yenidoğan Mahallesi’nde, 24 Ağustos’ta saat 14.00 civarında meydana gelen yangın sonucunda yaklaşık 16 dönümlük ağaçlık ve makilik alan kül oldu. Yangına neden olduğu iddiasıyla S.S. ve G.Y. isimli iki kişi gözaltına alındı ve daha sonra tutuklandı.

YANGINA MÜDAHALE EDİLDİ

Bölgedeki vatandaşların yangın ihbarı yapmasının ardından, Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri hemen olay yerine sevk edildi. Yangına toplamda 102 personelin katılımıyla 26 arazöz, 5 tanker ve 2 helikopterle müdahale edildi. Yangın, 2 saat içinde kontrol altına alındı. Olayda yaralanan kimse olmazken, T.A. adlı bir kişinin evi ise tamamen kullanılamaz hale geldi.

EVİNDE YANGINI GÖREN T.A.’NIN DURUMU

Yangın sırasında işte bulunan T.A., geri döndüğünde evinin yandığını gördü. Bu nedenle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Barınma ve Konaklama Merkezi’ne yerleştirildi. Kırılan alevlerin, evin alt kısmında yakılan hurda ve lastiklerden kaynaklanarak ağaçlık ve makilik alana yayıldığı belirlendi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, yangın olayıyla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında iki şüpheliyi tutuklama sürecine götürdü.

