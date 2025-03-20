İzmit’te Yufkacıda Çıkan Yangın Söndürüldü

İZMİT’TE YANGIN PANİĞİ

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde, bir yufkacıda meydana gelen yangın, itfaiye ekipleri tarafından başarılı bir şekilde söndürüldü. Yeşilova Mahallesi’ndeki Turan Güneş Caddesi üzerinde bulunan yufkacı dükkanında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İTFAİYE HIZLA MÜDAHALE ETTİ

Yangın ihbarı üzerine, kısa sürede olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, yangının büyümeden kontrol altına alarak söndürdü. Olayı izleyen vatandaşlar ise bölgede yoğun bir kalabalık oluşturdu. Yangınla ilgili detaylı bir inceleme başlatıldığı bildirildi.